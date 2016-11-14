Хабаровск, 14 ноября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Дальневосточный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проинформировал о прохождении сильного западного циклона в Хабаровском крае, передает корреспондент ИА REGNUM.

Н. Е. Сверчков. Ямская тройка, застигнутая метелью

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В крае ожидаются сильные снегопады. По состоянию на 16 часов, в Ванинском и Советско-Гаванском районе уже начался сильный снег, ухудшилась видимость на автотрассах.

Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности — ожидается налипание мокрого снега на провода, в связи с чем возможны обрывы линий электропередач.

Работа паромной переправы Ванино — Холмск может быть приостановлена до улучшения погодных условий.

В портах возможна приостановка грузовых операций.

Все суда, следующие в порты Хабаровского, либо находящиеся в Татарском проливе, получили штормовое предупреждение и рекомендации укрыться в закрытых гаванях.

Управление ГО и ЧС по Хабаровскому краю предупредило о возможности возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

Возможны перебои в авиасообщении в связи с обледенением взлетных полос в воздушных гаванях региона.

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю предупредило жителей о необходимости соблюдения мер личной безопасности — не рекомендуется без крайней необходимости покидать пределы населенных пунктов, выезжать на охоту и рыбалку, выходить на туристические маршруты, водителям соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Родителям рекомендовано не оставлять детей без присмотра.

ИА REGNUM сообщало, что сильнейший циклон оставил без электроснабжения 23 населенных пункта Сахалинской области. В ликвидации последствий снежного удара были задействованы более 20 бригад компании «Сахалинэнерго», около 30 единиц спецтехники. Во время циклона в районе Лесогорских термальных источников в снежном плену оказались 6 туристов, среди них один ребенок. На их спасение ушло более 6 суток.