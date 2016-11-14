Екатеринбург, 14 ноября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстанет группа из восьми человек по обвинению в покушении на незаконный сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Василий Верещагин. Курильщики опиума. 1868

По версии следствия обвиняемые наладили торговлю наркотическими веществами в сети интернет через специально созданный сайт. Расследование осложнялось тем, что вся переписка с потенциальными клиентами велась через личные сообщения. Покупателям сообщалось место «закладки» наркотиков и банковский счёт для оплаты, что полностью исключало визуальный контакт с поставщиками.

Тем не менее, организованная группа была задержана, и у них было изъято 5,9 кг концентрированных синтетических наркотических средств. Также было установлено, что свою деятельность банда осуществляла не только в Свердловской области, но и в Татарии. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября текущего года в Железнодорожный суд Екатеринбурга было направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению организованной группы в распространении крупной партии синтетических наркотиков. Под суд отправлены трое жителей Свердловской области, которые осуществляли преступную деятельность в Екатеринбурге и Первоуральске. В ходе задержания у злоумышленников было изъято более полкилограмма «синтетики» десяти видов.