Берлин, 14 ноября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Руководство компании BMW заявило, что компания планирует увеличить количество продаж электромобилей в 2017 году примерно на 70% и достигнуть уровня продаж в 100 тыс. электрокаров, сообщает 14 ноября Reuters.

Bmwland.ru BMW i3

«Эра электрокаров грядет, но нельзя сказать, что спрос на них в данный момент зашкаливает», — сказал генеральный директор BMW Харальд Крюгер.

Напомним, в текущем году компания BMW планирует увеличить количество продаж электрокаров и гибридных автомобилей до 60 тыс. На данный момент компания BMW может предложить модель i3, городской электрокар. В 2015 году было продано 25 тыс. BMW i3.