Москва, 14 ноября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Минские договорённости не выполняются, считают 77% жителей России. Этому препятствует позиция властей Украины (41%), позиция США, стран Европы, их враждебное отношение к России (9%), политические интересы разных стран, участников переговоров в целом (5%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минское соглашение

В целом в ситуации на юго-востоке Украины респонденты чаще всего не видят ни признаков ухудшения, ни улучшений (48%), а более трети считают, что конфликт обостряется (36%).

Если российское руководство и руководство ЛНР и ДНР, в представлении респондентов, стремятся к упрочению мира в регионе, то руководство Украины и страны-посредники в разрешении конфликта к этому не стремятся, считают опрошенные.

68% опрошенных уверены: Россия должна поддерживать руководство и вооружённые формирования ДНР и ЛНР.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске главы Германии, Франции, России и Украины подписали соглашение по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины (так называемые минские соглашения).

Телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проведен по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов 30 октября 2016 года в 320 городах и 160 селах. Опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.