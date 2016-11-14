Москва, 14 ноября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В Москве погиб пассажир, упавший на рельсы на станции метро «Филевский парк». Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Трагедия произошла около 23.55 мск в воскресенье, 13 ноября.

«Погиб упавший на рельсы на станции метро «Филевский парк» пассажир, он скончался от полученных травм, — сказал собеседник агентства. — Спасатели извлекли тело на перрон».

При этом источник добавил, что для извлечения тела погибшего было временно приостановлено движение поездов.

По факту ЧП проводится проверка.