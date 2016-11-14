Абакан, 14 ноября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — появился фонтан «Писающий Обама». Местный житель Виктор Козлов установил эту небольшую архитектурную композицию около дома №61 по улице Таштыпская.

Скриншот с сайта ctv7.ru Житель Абакана установил фонтан «Писающий Обама»

Создатель фонтана рассказал, что пока подключать его не будет из-за холодов. На вопрос, почему он решил изобразить именно 44-го президента США Барака Обаму, абаканец ответил так: «Говорят — не плюй в российский в колодец. Ну, а тут не плюй, тут больше, хуже, чем плюет. Ну, вот русская пословица вылилась».

Виктор Козлов объяснил, что сделал фонтан с помощью обогревателя и компрессора из стиральной машины. «То есть он подает, фунциклирует, но надо ставить кран. Обама, видимо, сильно старается, фонтан бьет дальше колодца», — цитирует создателя архитектурной композиции «Юг Сибири».

ИА REGNUM удалось получить комментарий главного архитектора Абакана Светланы Крыловой. По ее словам, если фонтан установлен на городской земле, абаканец должен был получить разрешение на выполнение такого рода «благоустройства».

«Речь идет о процедуре разрешения без предоставления земельных участков и установления сервитута. В этом перечне есть объекты благоустройства. То, что ставится на городской земле, должно согласовываться, необходимо получать соответствующие документы», — отметила Светлана Крылова.

«Желательно согласовывать и то, что ставится на своей территории, но бывают такие любители, которые ставят у себя все, что хотят», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года, победу одержал республиканец Дональд Трамп. В этой борьбе он обошел кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Победу Трампа горячо обсуждают и жители Сибири. То и дело местные СМИ сообщают о различных акциях, связанных с итогами выборов в США. Например, после выборов появилась информация о том, что в омской маршрутке пассажиров с фотографией Трампа возят бесплатно.

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Звездой интернета стал белый медведь Феликс — питомец красноярского зоопарка, предсказавший победу Трампа. Он получил титул главного прорицателя зоопарка и торт из мяса, овощей и льда.

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А новосибирские кондукторы трамвая №13 в ответ на проигрыш Хиллари Клинтон предложили ей влиться в их дружный коллектив. Они заявили, что готовы принять проигравшую кондуктором в новосибирский трамвай №13.

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