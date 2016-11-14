Благовещенск, 14 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя компании-подрядчика при строительстве космодрома «Восточный», обвиняемого в растрате средств, завершено. Речь идет о сумме более 850 тыс. рублей, сообщает 14 ноября пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

По информации следствия, договор с компанией, предполагающий выполнение строительно-монтажных работ на площадке 2 технического комплекса, был заключен в ноябре 2013 года. Для этого на счет организации было перечислено 2,35 млн рублей. Потратив на выполнение необходимых работ около 1,5 млн рублей, оставшиеся средства в размере более 850 тыс. рублей руководитель потратил на личные нужды.

«После чего выполнение работ, предусмотренных договором подряда, фактически прекратилось, директор ООО не в полном объеме выплатил причитающийся работникам данной организации заработок, в связи с чем акт приемки законченного комплекса работ сторонами не подписан», — сообщают следователи.

Руководитель компании, скрывавшийся от следствия, был задержан в 2015 году и в настоящее время находится под стражей. В случае признания его виновным в соответствии с ч. 3 ст. 160 УК РФ ему грозит до 6 лет лишения свободы.