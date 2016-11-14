Калуга, 14 ноября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В Калужской области четыре муниципальных района (Дзержинский, Бабынинский, Боровский и Козельский), где проживают более 11 тысяч человек, по состоянию на 8:00 мск 14 ноября находятся в зоне отключения электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По данным ведомства, аварийно-восстановительные работы продолжают 179 бригад. В ликвидации последствий ледяного дождя, налипания мокрого снега на проводах и деревьях энергетикам помогают 1042 человек и 311 единиц техники.

Все работы по включению электроснабжения в регионе планируется завершить к 23:00 мск.

По уточненным данным, 157 населенных пунктов области остаются без электричества. Уже утром 14 ноября произошло новое аварийное отключение в поселке Товарково. Ликвидировать аварию удалось оперативно и в настоящее время энергопитание поселка восстановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в зону отключения попали 12 районов области. Сбои в питании в шести из них произошли еще 11 ноября. В трех районах области (Бабынинский, Боровский, Дзержинский) введен режим чрезвычайной ситуации. Под отключения в Калужской области попали в общей сложности 68 тысяч человек, 50 тысяч человек остались не только без света, но и без воды.