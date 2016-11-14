Москва, 14 ноября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Brent остается под давлением. Для этого есть сразу несколько причин, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Трамп высказался за отмену ограничения на разработку американских энергоресурсных резервов, включая сланцы, нефть, газ и уголь, что может оказывать влияние на рынок энергоносителей в долгосрочной перспективе.

Добыча нефти

«Кроме того, МЭА в ноябрьском докладе по рынку нефти заявило, что не видит сигналов к тому, чтобы произошло увеличение спроса на нефть. Агентство сохранило прогнозы мирового спроса на уровне 96,3 млн баррелей в 2016 году и 97,5 млн баррелей в 2017-м. Более того, отчет ОПЕК зафиксировал рост объемов добычи в мире на 800 тыс. баррелей в сутки», — привела цифры Рогова.

Негатива, по ее мнению, добавляют и опасения того, что на встрече 30 ноября в Вене страны ОПЕК не смогут договориться о сокращении объемов добычи. Позиция Ирака явно свидетельствует о расколе в стане картеля.

«Все это дает основания полагать, что Brent предпримет попытку закрепиться ниже уровня 45,00, нацеливаясь на уровень 43,40. Тем не менее в начале недели есть шансы увидеть коррекцию, так как текущие уровни в целом можно охарактеризовать как достаточно низкие. Но если релизы по коммерческим запасам в США отразят их рост, а от ОПЕК будут поступать негативные новости, падение возобновится очень быстро», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, стоимость нефти за прошлую неделю снизилась почти на 2%. Сегодня, 14 ноября, цены на нефть находятся вблизи достигнутых минимумов на фоне озабоченности участников рынка сохраняющимся перепроизводством сырья. Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:00 по мск выросли на 7 центов — до $44,82 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 3 цента — до $43,38.