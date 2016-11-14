Москва, 14 ноября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Рубль на минувшей неделе оказался под внушительным давлением. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, причин для этого достаточно. Это и падение цен на нефть, и снижение интереса к рискованным активам на фоне роста доходности облигаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Тем не менее в начале новой недели не исключена восходящая коррекция российской валюты. Конечно, как всегда, одним из основных факторов влияния на рубль будут оставаться цены на нефть. В настоящий момент они находятся на достаточно низких ценовых уровнях, которые могут быть привлекательны для покупок. А это значит, что Brent может развить откат, что повлечет за собой и временное укрепление рубля. Целью коррекции по паре USD/RUB может стать отметка 64,80», — пояснила Рогова.

«Однако вряд ли рост рубля будет длительным. Дело в том, что в настоящий момент опасения относительно перспектив встречи ОПЕК, на которой должны быть достигнуты договоренности о сокращении объемов добычи, и более длительного сохранения избытка предложения энергоносителя на мировом рынке будут оказывать давление на Brent. Следовательно, снижаться может и рубль», — считает эксперт.

«Более того, если статистика из США и комментарии представителей Федрезерва будут сигнализировать о готовности регулятора к повышению ставки в декабре, доллар получит поддержку по всему спектру рынка, что будет оказывать на рубль дополнительное давление. Поэтому диапазон движений пары USD/RUB в ближайшую неделю, скорее всего, будет ограничен уровнями 64,80—67,00», — предположила Рогова.

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Как сообщает ИА REGNUM, курс доллара на сегодня, 14 ноября 2016 года, по данным Центробанка, составляет 65,22 рубля. 13 ноября доллар оценивался 63,42 рубля, что было больше на 1,8 рубля. Курс евро, установленный Центральным банком России, составляет 71,13 рубля. 13 ноября давали за евро 69,34 рубля, что было больше на 1,79 рубля. Неделю назад ЕUR оценивался в 70,60 рубля.