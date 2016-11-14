Кишинёв, 14 ноября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В ходе президентских выборов в Молдавии большинство голосов получил глава Партии социалистов Игорь Додон. Об этом он сообщил на брифинге после окончания голосования.

Dodon.md Игорь Додон

Комментируя предварительные данные Центральной избирательной комиссии Молдавии, Додон заявил, что его соперник на выборах — Майя Санду, глава партии «Действие и солидарность», набрала 45,47 процента, в то время как он — 54,53 процента.

«С уверенностью могу сказать, что мы победили на этих президентских выборах», — заявил он. Додон уточнил, что на текущий момент социалисты уже получили «50 процентов+1 голос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преимущество Додона перед Санду составило более пяти процентов. Эти данные соответствуют подсчёту 99,42% избирательных бюллетеней.

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