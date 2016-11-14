Вашингтон, 14 ноября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен бороться с абортами, однако не собирается выступать против однополых браков. Об этом политик заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.

Грант Вуд. Американская готика (фрагмент). 1930

Отвечая на вопрос о своем отношении к однополым бракам, Трамп сказал, что это не важно, так как ранее вопрос уже был решен в Верховном суде страны, а значит, «с этим покончено».

«Эти вопросы уже решены, и для меня это нормально», — добавил он.

Что же касается абортов, то здесь вновь назначенные судьи будут выступать «за жизнь». В том случае, если решение о легализации абортов, ранее вынесенное Верховным судом страны, будет пересмотрено, вопрос перейдет в ведение штатов, пояснил Трамп. Если же на уровне какого-либо штата аборты запретят, то женщинам, по-видимому, придется ехать в другие штаты при необходимости такой процедуры, пояснил он.