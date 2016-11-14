Брюссель, 14 ноября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) не планирует менять свою политику в отношении Российской Федерации (РФ), даже если Вашингтон изменит свою точку зрения по взаимоотношениям с Москвой. Об этом, как передает НТВ, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, отвечая на вопрос о том, как победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы Белого дома повлияет на отношения ЕС и РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По ее словам, Брюссель «общается и работает» с Москвой по многим вопросам, в том числе «по иранской договоренности, по ближневосточному мирному процессу, по Ливии, по противодействию терроризму».

«С одной стороны, существует диалог и взаимодействие, мы называем это конструктивным и избирательным взаимодействием по некоторым вопросам, — говорит Могерини. — С другой стороны, существует решительная принципиальная позиция, особенно по Украине и по другим конфликтам на востоке».

При этом глава дипломатии ЕС призвала не рассматривать отношения Брюсселя и Москвы в «черно-белых тонах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией (РФ).

Сперва Брюссель и Вашингтон ввели ограничительные меры против отдельных российских физических лиц и компаний. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.