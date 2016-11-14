Москва, 14 ноября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 ноября завершились в красной зоне. Баррель Brent подешевел на 2,15%, до $44,60. За семнадцать торговых дней с 19 октября цена упала на 16,8%. Цена снижается в преддверии встречи ОПЕК, которая запланирована на конец ноября, а также общего укрепления американского доллара.

Cnbcarabia.com Добыча нефти

Если нефтедобывающие страны договорятся об ограничении добычи сырья, то нефтяные котировки получат поддержку. Если не договорятся и отдельные члены картеля продолжат наращивать добычу, то нефть подешевеет до $40,15.

Сегодня, 14 ноября, в Азии нефть стоит $44,77 (+0,4%). Покупатели пытаются развить восходящую коррекцию против пятничного падения. Пока выходит с трудом. Им нужно хотя бы закрепиться выше $45,10. Потом до американской сессии легче будет двигаться вверх. Если каким-то чудом нефть подорожает до 45,50, то тогда независимо от фундаментальных факторов рост продолжится до 46,60 к среде. Если попытки не увенчаются успехом, то идём к ближайшей поддержке $43,27.