Москва, 14 ноября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 11 ноября закрылись ростом по доллару и евро. Курс доллар/рубль вырос на 0,48%, до 65,72 рубля., евро/рубль — на 0,11%, до 71,35 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

На минувшей неделе рубль проходил испытание снижением цен на нефть, бегством из российских облигаций и ослаблением валют развивающихся стран после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Видно, как с каждым днём нарастает давление на российскую валюту. После победы Трампа инвесторы уходят в кэш (доллары США и швейцарский франк), распродавая американские облигации. Они опасаются, что экономическая программа нового президента США разгонит инфляцию и для её сдерживания ФРС придётся повышать ставки. За ними под давление попали драгметаллы и российские облигации. 11 ноября доходность по пятилетним облигациям выросла на 1,59%, до 8,94, по десятилетним — на 2,18%, до 8,90, 15-летним — на 1,92% до 9,01%.

Для рубля это негативный фактор, так как дальнейшее бегство из российских бумаг вызовет его ослабление к доллару и единой валюте. Для Минфина РФ и бюджета это большая проблема. Ведь Минфин в конце года планировал увеличить продажи ОФЗ на 200 млрд рублей, а в следующем году — занять 1,05 трлн рублей. Со снижением спроса на бумаги Минфину будет сложно финансировать дефицит бюджета. Если паника на долговом рынке не прекратится и доходность по американским облигация продолжит расти, то курс доллар/рубль поднимется выше отметки 67 рублей.

На прошлой неделе центральным банкам Индии, Индонезии, Малайзии и Сингапура пришлось продавать доллары, чтобы удержать свои валюты. ЦБ РФ точно не будет вмешиваться в торги, пока доллар стоит меньше 75 рублей. Девальвация рубля поможет Минфину удержать дефицит бюджета на запланированном уровне 3,7% от ВВП.

Не хочется говорить о панических настроениях, поскольку Дональд Трамп вступит в должность в январе 2017 года. На рынке всё быстро меняется. Хотелось бы ещё раз послушать об экономической программе Трампа. Вероятно, инвесторы опережают события, продавая облигации.

Ситуация на нефтяном рынке плачевная. Баррель Brent подешевел до $44,18 на общем фоне укрепления американского доллара. За 17 торговых дней с 17 октября цена снизилась на 16,8%. Сейчас внимание участников рынка направлено на встречу стран — членов ОПЕК, которая запланирована на конец ноября. Если нефтедобывающие страны договорятся об ограничении добычи сырья, то нефтяные котировки получат поддержку. Это позволит паре доллар/рубль удержаться ниже уровня 66,70 рубля. Если не договорятся и отдельные члены картеля продолжат наращивать добычу, то нефть подешевеет до $40,15. Продажа российских облигаций + снижение цен на нефть, вот и доллар на отметке 70 рублей.

Сегодня, 14 ноября, в Азии нефть стоит 44,77 (+0,4%). На этой неделе начинается налоговый период. Для рубля эта поддержка, но при вышеперечисленных факторах ослабления рубля она окажется незаметной. По понедельникам валюты часто движутся против пятничного движения. Предположу, что в первой половине дня в рамках коррекционного движения курс доллар/рубль снизится до 65,00/65,15.

11 ноября в США был выходной день, поэтому неизвестно, что будут делать инвесторы с облигациями после длинных выходных. Если доходность снизится, коррекция усилится до 64,85.