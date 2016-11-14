Байконур, Казахстан, 14 ноября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. На стартовый стол на космодроме Байконур (Казахстан) установлена ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-03». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-03»

Уточняется, что государственная комиссия приняла решение вывести «Союз-ФГ» из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс. В монтажно-испытательном корпусе проведена стыковка третьей ступени «Союз-ФГ» с «Союз МС-03».

Напомним, 17 ноября должен состояться запуск «Союз МС-03» к МКС. 20 ноября космический корабль должен пристыковаться к модулю МКС «Рассвет». Планируется доставить на станцию троих участников экспедиции МКС-50/ 51: российского космонавта Олега Новицкого, астронавта Пегги Уитсон (США) и астронавта Тома Песке (Франция).