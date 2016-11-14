Москва, 14 ноября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Победа лидера социалистов Игоря Додона откроет новые возможности для разрешения ситуации в Приднестровье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Tribuna.md Игорь Николаевич Додон

«Президентские выборы в Молдове, понятно, что в миниатюре, в известных моментах повторили недавние выборы американского президента. И в том, и в другом случае антироссийская риторика принесла совсем не те результаты, на которые рассчитывали ее инициаторы», — отметил сенатор.

«Думаю, что победа лидера социалистов Игоря Додона откроет новые возможности для разрешения ситуации в Приднестровье. Понятно, что это произойдет не завтра, и подобный сценарий отнюдь не предопределен», — сказал парламентарий, отметив, что на развитие событий будет влиять множество самых разных факторов и не в последнюю очередь — состояние общеевропейского политического климата и уровень отношений между Россией и Молдавией. «Но по крайней мере вероятность такого развития событий не кажется теперь совсем уж нереальной», — заключил Клинцевич.

Президентом Молдавии избран пророссийский социалист, лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, согласно предварительным данным ЦИК, он одержал победу во втором туре президентских выборов 13 ноября, получив 52,57% голосов. За его соперницу Майю Санду отдали голоса 47,43% избирателей.