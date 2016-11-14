Сингапур, 14 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Темой предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу станет будущее международного торгового союза, ранее одобренного лидерами 11 стран. Новое объединение может быть сформировано без Соединенных Штатов, однако при участии России и Китая, передает RT.

Dmthoth АТЭС

Предполагается, что действующий президент США Барак Обама посетит саммит, где выступит в поддержку либерализации торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако, учитывая неспособность США ратифицировать соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП), Вашингтон может остаться в стороне при заключении соглашений о торговле.

В феврале 2016 года в Новой Зеландии руководители торговых ведомств 12 государств подписали соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства. Речь идет об Австралии, Брунее, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, США, Сингапуре, Чили и Японии. Ранее Дональд Трамп, одержавший победу в президентской гонке в США, заявлял о неучастии Вашингтона в объединении.