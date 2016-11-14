Латакия, Сирия, 14 ноября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. В Сирии восстановлен повреждённый участок железной дороги от города Тартуса до города Джабли — силами российских и сирийских специалистов, передаёт телеканал «Россия 24».

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По восстановленному участку отправлена гуманитарная помощь: тёплые вещи и продукты для жителей Латакии. Груз составил несколько тонн. Также специалисты из России и совместно с сирийским коллегами намерены наладить сообщение с провинцией Хомс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным информационного бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, в Сирии за сутки 13 ноября зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Латакия, Хама и Деръа.