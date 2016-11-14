Лиссабон, 14 ноября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Сборная Португалии по футболу на своем поле разгромила команду Латвии в квалификации чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая 13 ноября на стадионе «Алгарве» в Фару, завершилась со счетом 4:1.

Fifa.com Матч Португалия — Латвия

В составе действующих чемпионов Европы дубль оформил Криштиану Роналду и по разу отличились Вилльям Карвалью и Бруно Алвеш. У команды Латвии единственный мяч забил полузащитник Артур Зюзин.

После четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Португалии пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Команда Латвии, набравшая 3 балла, находится на 5-й позиции.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Группа B. 4-й тур.

Португалия — Латвия — 4:1.

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