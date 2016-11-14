Якутск, 14 ноября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. В Якутии границы арктической зоны слишком узкие, а программа развития Арктики практически не работает. Такое мнение высказала доктор социологических наук, кандидат психологических наук, профессор Арктического государственного института искусств и культуры Ульяна Винокурова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). По отношении к Арктике существует множество стереотипов и внимание обращается не на главные вопросы, считает эксперт.

А. Краснов Водопад на мысе Желания.

«Вокруг постоянно говорят о сложностях адаптации к условиям Крайнего Севера, то есть, всех интересуют только те, кто прибывает в Арктику. А как же те, кто там живет?, — отмечает Ульяна Винокурова. — Складывается ощущение, что если и возникает интерес к арктическим районам извне, то только из желания заполучить полезные ископаемые оттуда с наименьшими затратами. Населению, проживающему там, это совершенно неинтересно, им даже лучше, если на их территории не найдут ничего ценного. Поэтому есть два подхода к изучению Арктики: внутренняя (с целью там жить) и внешняя — желание обладать богатствами Севера». Эксперт полагает, что более логично было бы, говоря о проблемах развития Арктических территорий, иметь в виду людей, которые там живут.

По мнению Ульяны Винокуровой, прежде чем обсуждать и исследовать Арктику, необходимо, прежде всего, хотя бы понять, где она находится. Самым болезненным вопросом она называет границу Арктики: в Якутии логично было бы отнести к арктическим 13 районов, но входят в этот список только 5. «Это ведь неправильно, официальная версия слишком урезана. Красноярский край, например, полностью входит в арктическую зону. Есть ощущение, что нас где-то надули. Республика хочет внести изменения в эту картину, но у нас пока не получается», — пояснила также профессор Арктического государственного института искусств и культуры.

Того, что делается в Якутии в рамках развития Арктики, тоже недостаточно, считает эксперт: «Это полнейший обман. Какие-то объекты были возведены только в Нерюнгри и в Жиганске, но в других районах ничего нет».

Как сообщало ИА REGNUM, расширение границ арктической зоны Якутии инициирует Госсобрание республики. На обсуждении проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» спикер регионального парламента Александр Жирков предложил включить в него исчерпывающий перечень территорий, составляющих Арктическую зону, с учетом общности инфраструктуры, направлений хозяйственной деятельности.