Вашингтон, 14 ноября, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Американский миллиардер Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, заявил, что не примет той зарплаты, которую получает глава Белого дома. Он будет, в соответствии с законом, получать $1 в год. Об этом избранный президент сообщил в интервью телеканалу СBS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Один доллар

«Думаю, по закону мне придется принять $1, поэтому я буду получать $1 в год», — сказал Трамп.

По словам Трампа, он не знает, какая у американского президента зарплата. Услышав от журналистки сумму в $400 тысяч в год, он ответил: «Я не приму зарплату, я ее не приму».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию. Отвечая на вопрос журналистки на телеканале CBS о том, будет ли он публиковать свою налоговую декларацию, как это принято у американских политиков, он ответил: «В подходящее время я ее обнародую».