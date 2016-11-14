Вашингтон, 14 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы, может быть освобожден после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя Республиканской партии.

Pixabay.com Тюрьма

По словам источника, рассмотрение вопроса о возвращении российских заключенных, отбывающих наказание в США, может стать одним из шагов по нормализации отношений Вашингтона с Москвой. При этом представитель Республиканской партии не уточнил, с помощью каких механизмов это будет произведено.

«Избранный президент может рассмотреть этот вопрос, — заявили в руководстве Республиканской партии. — Но в США это очень сложный процесс, который может встретить противодействие в Конгрессе и обществе. С другой стороны, это право только президента».

Собеседник рассказал изданию, что новоизбранный глава Белого дома проведет некоторые кадровые перестановки как в минюсте США, так и в прокуратуре.

«Возвращение российских заключенных в РФ может быть обсуждено с российской стороной», — уточнил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина был арестован гражданин РФ Константин Ярошенко. Мужчина был доставлен в США и 7 сентября 2011 года был осужден на 20 лет тюрьмы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.

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