Пекин, 14 ноября, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, объем промышленного производства КНР в октябре вырос на 6,1%.

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Как отмечается в докладе главного статистического органа, зафиксированный рост сигнализирует о постепенном восстановлении национальной экономики страны. Несмотря на ряд сложностей, вызванных внешнеполитическими факторами, китайская промышленность уже почти год демонстрирует средний рост на 6%, пишет «Наньцзао жибао».

Перестроение национальной модели экономики, а также сокращение производственных мощностей в ряде отраслей промышленности негативно сказываются на темпах промышленного роста. Однако контролируемая девальвация юаня, неофициально начатая правительством КНР еще в начале осени, стимулирует экспорт, тем самым ускоряя темпы развития промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики в октябре составил 51,2 пункта, что на 1,1 пункта выше, чем в сентябре 2016 г. Непроизводственный сектор продемонстрировал более скромный рост в размере 0,3 пункта — до отметки в 54,0.