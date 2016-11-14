Урумчи, Китай, 14 ноября, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Спасатели благополучно вызвали всех «заложников снежного плена» — так китайские журналисты назвали более 500 граждан, чьи автомобили оказались заблокированы на трассе между городами Майтас и Тегуаньгоу. Жители КНР провели в своих автомобилях более суток.

Tuchong.com Снегопад в Китае

Китайским спасателям совместно с сотрудниками дорожных служб удалось прорваться к 145 заблокированным автомобилям спустя 26 часов. Все это время оказавшиеся в ловушке граждане грелись в авто и помогали друг другу. В результате инцидента на трассе никто не пострадал, пишет «Синьхуа».

Сложная метеорологическая обстановка установилась в КНР еще в конце прошлой недели. Сильнейший снегопад обрушился на Синьцзян 11 ноября. Синоптики ожидают, что погода улучшится не ранее 16−18 ноября, а до этого времени власти районе рекомендуют гражданам воздержаться от междугородних поездок на автотранспорте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 ноября Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало прогноз, согласно которому будущая зима станет одной из самых холодных за последние годы. Главной причиной похолодания синоптики называют необычайно сильный эффект природного явления Ла-Нинья.