Пекин, 14 ноября, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает ослаблять паритетный курс юаня к доллару США. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора страны, на 14 ноября курс составляет 6,8295. Таким образом, Центробанк КНР ослабил национальную валюту еще на 180 базисных пунктов.

Weixinqun.com Китайский юань

Начало рабочей недели ознаменовано очередным ослаблением китайского юаня. В понедельник, 14 ноября, национальная валюта КНР ослабла почти на 0,26%. Китайские чиновники уверены в том, что скачки юаня вызваны внешними факторами и основания для долгосрочного обесценивания национальной валюты отсутствуют.

Главными причинами девальвации называют укрепление американской валюты, нестабильная политическая и экономическая ситуация в мире, а также перестроение модели китайской экономики. В Пекине в очередной раз отметили, что колебания юаня в пределах 2% не вызывают негативных последствий на экономики страны, пишет «Чжунго жибао».

Западные специалисты сомневаются искренности китайских властей. Как неоднократно заявляли американские эксперты, Пекин умышленно девальвирует юань, так как это выгодно для китайской экономики в настоящее время. Власти КНР отрицают все обвинения, однако многие факторы указывают на то, что Пекин обесценивает юань в целях стимулирования экспорта.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 ноября Народный банк Китая ослабил юань на 230 базисных пунктов, паритетный курс юаня к американскому доллару составил 6,8115