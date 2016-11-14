Вашингтон, 14 ноября, 2016, 05:17 — ИА Регнум. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от зарплаты за работу на посту главы страны. Об этом он сказал в программе «60 минут» телеканала CBS.

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Трамп, отвечая на вопрос ведущей передачи Лесли Шталь о том, будет ли он получать зарплату на посту президента США, заявил: «Мой ответ — нет. Я думаю, что по закону я должен получать, по крайней мере, $1, так что буду получать $1».

Вообще Дональд Трамп известен как успешный бизнесмен, владеющий, помимо прочего, в Нью-Йорке несколькими небоскребами. По оценкам журнала Forbes, его состояние составляет $3,7 млрд. Что же касается официальной зарплаты президента США, то она равна $400 тыс. в год, не считая еще $50 тыс. на личные расходы, а также фонда на поездки и развлечения.

Ранее ИА REGNUM писало, что, по словам источника в Республиканской партии, Трамп может освободить заключенных в американских тюрьмах граждан РФ, в том числе летчика Константина Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в страну.