Командование ВВС НОАК сообщило первые подробности крушения J-10 в Хэбэе
Пекин, 14 ноября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель ВВС НОАК старший полковник Шэнь Цзинькэ сообщил журналистам первые подробности авиапроисшествия, произошедшего 12 ноября.
«Подробности происшествия будут раскрыты сразу после окончания расследования. На сегодняшний день я могу сказать только о том, что столкновение двух истребителей J-10 произошло по вине одного из пилотов. Техника была абсолютно исправна», — сообщил журналистам пресс-секретарь ВВС НОАК.
Офицер отметил, что пилоты двух истребителей третьего поколения отрабатывали элементы воздушного боя в рамках планового повышения боеготовности летного состава. По каким-то причинам женщина-пилот Юй Сюй резко сократила дистанцию, после чего ее самолет врезался в крыло другого истребителя, пишет «Синьхуа».
Пилот второго J-10 катапультировался и успешно приземлился. В настоящее время он помогает расследованию. Юй Сюй не смогла катапультироваться — женщина получила травмы и погибла еще в воздухе.
Юй Сюй родилась в 1986 г. в провинции Сычуань. В 2009 г. Юй успешно окончила обучение в Академии авиации ВВС НОАК, став одной из первых 16 женщин-пилотов истребительной авиации. В октябре 2009 г. Юй Сюй приняла участие в главном военном параде страны — ее самолет JL-8 пролетел в составе авиагруппы над площадью Тяньаньмэнь. В 2012 г. Юй стала первой женщиной, переобучившейся на истребитель J-10. В 2015 г. Юй Сюй стала командиром звена эскадрильи.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, военнослужащие ВВС НОАК глубоко скорбят и соболезнуют в связи с гибелью Юй Сюй.