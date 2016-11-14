Пекин, 14 ноября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель ВВС НОАК старший полковник Шэнь Цзинькэ сообщил журналистам первые подробности авиапроисшествия, произошедшего 12 ноября.

Chinanews.com Юй Сюй

«Подробности происшествия будут раскрыты сразу после окончания расследования. На сегодняшний день я могу сказать только о том, что столкновение двух истребителей J-10 произошло по вине одного из пилотов. Техника была абсолютно исправна», — сообщил журналистам пресс-секретарь ВВС НОАК.

Офицер отметил, что пилоты двух истребителей третьего поколения отрабатывали элементы воздушного боя в рамках планового повышения боеготовности летного состава. По каким-то причинам женщина-пилот Юй Сюй резко сократила дистанцию, после чего ее самолет врезался в крыло другого истребителя, пишет «Синьхуа».

Пилот второго J-10 катапультировался и успешно приземлился. В настоящее время он помогает расследованию. Юй Сюй не смогла катапультироваться — женщина получила травмы и погибла еще в воздухе.

Юй Сюй родилась в 1986 г. в провинции Сычуань. В 2009 г. Юй успешно окончила обучение в Академии авиации ВВС НОАК, став одной из первых 16 женщин-пилотов истребительной авиации. В октябре 2009 г. Юй Сюй приняла участие в главном военном параде страны — ее самолет JL-8 пролетел в составе авиагруппы над площадью Тяньаньмэнь. В 2012 г. Юй стала первой женщиной, переобучившейся на истребитель J-10. В 2015 г. Юй Сюй стала командиром звена эскадрильи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, военнослужащие ВВС НОАК глубоко скорбят и соболезнуют в связи с гибелью Юй Сюй.