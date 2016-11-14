Вашингтон, 14 ноября, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может освободить заключенных в американских тюрьмах граждан РФ. В частности, речь идет о летчике Константине Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в страну. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя Республиканской партии.

Elvenezolanonews.com Дональд Трамп

Собеседник рассказал изданию, что новый глава государства может рассмотреть вопрос о возвращении граждан РФ на родину. Однако в США это весьма сложный процесс, который может не одобрить общественность и конгресс. И все же это право президента, отмечает республиканец.

«Он (новый президент — прим.ред.) проведёт некоторые кадровые перестановки как в минюсте США, так и в прокуратуре. Возвращение российских заключенных может быть обсуждено с российской стороной», — сказал источник, добавив, что и еще действующий глава США Барак Обама может помиловать некоторых российских заключенных, оставляя свой пост.

В свою очередь, адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил, что Минюст США может рассматривать запрос РФ о помиловании до трех месяцев. То есть российского летчика могут отпустить уже при Трампе, который пока не намерен вступать в конфликты с Москвой, отметил представитель Ярошенко.

Напомним, что ранее мать российского летчика Константина Ярошенко заявляла, что надеется на то, что в последние дни пребывания на посту президента США Барак Обама «проявит милосердие и исправит преступную ошибку», освободив ее сына. Если этого не произойдет, то женщина планирует направить письмо с просьбой о помиловании новому американскому лидеру.