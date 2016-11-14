Брюссель, 14 ноября, 2016, 03:00 — ИА Регнум. Евросоюз занимает принципиальную позицию по отношению к России, в частности по вопросу присоединения Крыма, и не изменит свое мнение, даже если США пересмотрят свою точку зрения. Об этом по итогам неформального ужина с министрами иностранных дел стран ЕС заявила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. На мероприятии обсуждали результаты президентских выборов в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Могерини назвала присоединения Крыма к России незаконным, упомянула ситуацию на Украине и подчеркнула, что позиция ЕС по этому вопросу не изменится независимо от позиции США.

В то же время глава дипломатии Евросоюза отметила, что Брюссель сотрудничает с Москвой по многим важным вопросам. Например, по иранской ядерной программе, мирному процессу на Ближнем Востоке, по ситуации в Ливии, по антитеррористическим действиям. Что касается Сирии, то, по словам Могерини, в рамках международной группы поддержки САР ЕС и РФ «до некоторой степени» тоже работают вместе.

Напомним, что ранее Федерика Могерини уже делала подобное заявление о принципиальной позиции ЕС. В интервью телекомпании «Deutsche Welle» она говорила, что политика ЕС по отношению к Украине не изменится не только по вопросу о Донбассе, но и по ситуации с Крымом. Повлиять на эту позицию ЕС не сможет даже новый президент США, подчеркнула Могерини.