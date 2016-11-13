Кишинёв, 14 ноября, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, по предварительным данным, одержал победу на президентских выборах в республике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, после обработки 99,28% протоколов Додон набирает 52,9% голосов, его конкурент, лидер партии «Действие и справедливость» Майя Санду — 47,1%.

Dodon.md Игорь Додон

Необработанной осталась часть протоколов, в основном с зарубежных избирательных участков. Их подсчет, вероятно, еще немного улучшит результат Санду (более 80% диаспоры голосуют за Санду), но принципиально на исход выборов уже не повлияет.

Додон на пресс-конференции уже заявил о своей победе и пообещал быть «президентом для всех» и уважать и учитывать желания всех избирателей, в том числе тех, кто голосовал против него. Он также поздравил Санду с хорошим результатом и призвал к спокойствию.

Майя Санду результаты голосования пока не прокомментировала. Как ожидается, ее пресс-конференция состоится утром в понедельник, 14 ноября.

Ранее в штабе Санду заявили о том, что выборы прошли нечестно. На целом ряде участков за рубежом не хватило бюллетеней. А в Приднестровье был организован массовый подвоз избирателей (проживающих в ПМР граждан Молдавии) на участки, открытые на территории Молдавии.

Стоит также отметить, что другим ресурсом, принесшим Додону победу, стала мобилизация избирателей в Гагаузии — их явка оказалась более чем в полтора раза выше, чем в первом туре, а более 99% проголосовали за Додона. Активность избирателей из Приднестровья была в разы выше, чем в первом туре.

В штабе Санду подчеркнули, что не имеют ничего против голосования граждан Молдавии из Приднестровья, но у них вызвало недоумение то, что подвоз был организован при непосредственном участии приднестровских властей (в частности, команды президента ПМР Евгения Шевчука), которые ранее не проявляли интереса к молдавским выборам.

Напомним, накануне молдавских выборов Шевчук в обращении к приднестровцам фактически выступил в поддержку Додона, назвав его «пророссийским» кандидатом и высказавшись в этом контексте за сближение Молдавии с Россией.

Обнаружившего в Додоне «пророссийского» политика Шевчука не смутило то, что тот не скрывает намерения в качестве президента ликвидировать ПМР в кратчайшие сроки путем «федерализации Молдавии» и даже в ходе нынешней предвыборной кампании призвал приднестровцев «смириться с тем, что «их никогда не признают, и они не станут субъектом РФ», и что «единственное будущее для Приднестровья — это в составе Молдовы».

Додон пообещал, что решение «приднестровской проблемы» в случае его прихода к власти будет найдено уже в 2017 году. Получается, в каком-то смысле в поддержку этой идеи приднестровские власти свозили приднестровцев на молдавские выборы.