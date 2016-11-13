Вашингтон, 14 ноября, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Руководитель Национального комитета Республиканской партии Ринс Прибас станет главой аппарата Белого дома. На эту должность его собирается назначить новый президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

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Как пишут американские СМИ, на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома, помимо Ринса Прибаса, претендовали еще несколько человек, среди которых и 35-летний зять Трампа, муж его дочери Иванки — Джаред Кушнер.

Также старшим советником Трампа и главным специалистом администрации по стратегическим вопросам может стать один из руководителей предвыборного штаба Стивен Бэннон. До этого он работал управляющим сотрудником Breitbart News, известном своей крайне правой риторикой. По информации Reuters, помощники Трампа уже подготовили официальное заявление насчет назначения Бэннона.

Избранный глава США заявил, что рад тому, что его успешная команда продолжает работать с ним в деле управления страной. Так, Трамп отметил, что Бэннон и Прибас будут работать вместе с ним в Белом доме. Политик назвал их высококвалифицированными руководителями.

Напомним, что 19 декабря состоится процедура голосования выборщиков, формально избирающих президента. Далее — уже 6 января будущего года Конгресс утвердит итоги голосования. А инаугурация нового президента намечена на 20 января 2017 года.