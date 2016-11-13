Лондон, 14 ноября, 2016, 00:36 — ИА Регнум. «Борис Джонсон, обвиняющий Россию в военных преступлениях и зверствах в Алеппо, собирается в ближайшее время отправиться в Штаты, чтобы объяснить новой администрации, что Асад должен уйти, — успокаивает читателей корреспондент Гарри Уолкер. — Трамп в своем интервью Wall Street Journal дал понять, что сосредоточится на уничтожении ИГИЛ, а не на устранении Асада с поста президента Сирии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сдерживание

«Официальные лица Запада считают, что убедить вновь избранного президента смягчить свою позицию во внешнеполитической сфере будет очень трудно, — резюмирует издание. — По мнению некоторых аналитиков, «Трамп сможет изменить свою позицию только в том случае, если придет к выводу, что Владимир Путин не является рациональным и разумным парнем».

Трамп — первостатейная проблема и для НАТО, считает The Daily Mail, а значит, интересы Североатлантического альянса и Великобритании в переориентации мыслей нового президента США совпадают.

«Йенс Столтенберг предупредил, что Запад столкнется с самым большим вызовом для безопасности для нынешнего поколения, если Трамп откажется от поддержки Североатлантического альянса в пользу союза с Россией, — нервничают авторы редакционной статьи. — Столтенберг уверен, что идти в одиночку (в смысле без США) — это не вариант. Не время ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и Соединенными Штатами».

«Мы проделали грандиозную работу по усилению нашей коллективной обороны после холодной войны, — цитирует Столтенберга таблоид. — И Соединенные Штаты значительно укрепили свою приверженность европейской безопасности развертыванием новой бронетанковой бригады в Восточной Европе и поставками оборудования и расходных материалов. И обещали направить подкрепление, если это будет необходимо. Это сдерживание, а не агрессия. Мы не стремимся, чтобы спровоцировать конфликт, но чтобы предотвратить конфликт».

«Прибалтийские страны, Румыния и Польша боятся, что США отвернутся от проблем Восточной Европы, как это уже случилось с Украиной, и тогда они могут стать легкой добычей Владимира Путина», — резюмируют авторы.