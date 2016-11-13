Москва, 13 ноября, 2016, 23:58 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 13 ноября зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Латакия, Хама и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

Сообщается, что обстрелам подверглись, в частности, больница Ибн-эль-Валид, ферма Кусаир и автомагистраль в районе населённого пункта Дума, электростанция и спортивная площадка в Джаубаре, а также позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612 в провинции Дамаск.

В городе Алеппо обстраливались кварталы Маньян, Дахия-эль-Асад, «1070», Лерамон, Аль-Майдам, Ашрафия, Эль-Машарка, военная академия Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», школа Хигма, район картонной фабрики и станция сотовой связи «Сириятел».

При обстрелах боевиками применяются реактивные системы залпового огня кустарного производства, зенитные установки, миномёты и стрелковое оружие. В населённом пункте Айн-эль-Кантара провинции Латакия боевики группировки «Ахрар аш-Шам» применили беспилотник со взрывным устройством.

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В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё четырёх населённых пунктов в провинциях Латакия и Эс-Сувейда. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 933.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами боевиков в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.

Сотрудниками российского Центра по примирению проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо. В детском саду Тэшрин и лагере беженцев в районе Аль-Мухафаза произведена раздача мирным жителям около 4 тонн гуманитарных грузов — продовольствия и предметов первой необходимости.

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