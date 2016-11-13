Москва, 13 ноября, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность контактов российского лидера Владимира Путина и избранным президентом США Дональдом Трампом ещё до его вступления в должность главы Белого дома, передаёт телеканал RT.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Не знаю, будут ли какие-то контакты между президентом и Трампом до инаугурации. Мне это неизвестно, но, конечно, этого нельзя исключать. Поздравительное послание уже было направлено», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп ещё в ходе предвыборной кампании выражал готовность в случае победы на выборах встретиться с Владимиром Путиным ещё до своего официального вступления в должность президента США. «Я думаю, это было бы замечательно», — отмечал республиканец.

Напомним, днём ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что никаких инициированных Кремлём официальных контактов с командой Дональда Трампа не осуществлялось.

Сам Дональд Трамп на этой неделе рассказал, что получил «прекрасное письмо» от Владимира Путина и сообщил, что договорился о телефонном разговоре с президентом России, который может состояться в ближайшее время.