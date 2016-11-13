Красногорск, 13 ноября, 2016, 23:16 — ИА Регнум. В ряде районов Московской области вечером 13 ноября отключена подача электроэнергии в связи с проведением работ по очистке ЛЭП от обледенения и упавших веток. Об этом сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с проведением превентивных мероприятий по отчистке линий электропередач от обледенения и упавших веток проводятся плановые отключения в шести муниципальных образованиях Московской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отключения затрагивают Солнечногорский, Дмитровский, Клинский, Сергиево-Посадский и Талдомский муниципальные районы, а также город Мытищи. В общей сложности подача элекроэнергии прекращена в 40 населённых пунктов.

По информации МЧС, к ликвидации последствий непогоды на территории Московской области привлечены 948 человек и 262 единицы техники.

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