София, 13 ноября, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ближайший рабочий день парламента заявит об отставке правительства страны в связи поражением на президентских выборах кандидата от правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Цецки Цачевой, передаёт агентство БГНЕС.

mcmurryjulie Отставка

«В Болгарии сложилась новая политическая ситуация, в которой ясно, что правящая коалиция не имеет поддержки большинства», — заявил Бойко Борисов журналистам.

Читайте также: Премьер Болгарии признал ошибочным выбор кандидата в президенты от ГЕРБ

«Можно было бы сказать, что страна двигается в направлении политического кризиса, однако теперь наблюдается твёрдое парламентское большинство», — добавил болгарский премьер, пояснив, что имеет в виду Болгарскую социалистическую партию, партию «Демократы за сильную Болгарию» экс-премьера Ивана Костова и протурецкое «Движение за права и свободы». «Они могут сформировать большинство и управлять предстоящие два года», — отметил Бойко Борисов.

Как передавало ИА REGNUM, по данным экзит-поллов, во втором туре президентских выборов в Болгарии экс-командующий ВВС Болгарии Румен Радев, поддержанный инициативным комитетом во главе с Болгарской социалистической партией, набирает 58,1% голосов избирателей, спикер Народного собрания Цецка Цачева — 35%.