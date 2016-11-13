Пекин, 13 ноября, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Китай готов работать над улучшением отношений с США после вступления Дональда Трампа в должность главы Белого дома. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает агентство Reuters.

Iecs США и Китай

«Мы хотим улучшить наши отношения при администрации Дональда Трампа», — сказал Ван И. При этом он подчеркнул, что для улучшения связей необходимо взаимное понимание между Пекином и Вашингтонон.

Напомним, ранее Дональд Трамп в своей прогремме на первые 100 дней президентства выразил намерение вывести Соединённые Штаты из Транстихоокеанского партнёрства, если не будут выполнены ряд условий.

Также будущий глава Белого дома обещал объявить Китай «валютным манипулятором» и поднять торговые тарифы на продукцию китайского производства вплоть до 45% от её стоимости.