Элиста, 14 ноября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. В столице Калмыкии проблемы общественного транспорта не теряют своей насущности. По-прежнему в городе для более чем 100-тысячного населения его недостаточно. К такому выводу пришли активисты ОНФ после очередной проверки качества повседневной жизни в Элисте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «фронтовиков» 14 ноября. Так, по данным организации, на территории Элисты зарегистрировано 243 маршрутных такси, рассчитанных на 13 мест, и всего 26 автобусов общей вместимостью около 50 мест.

Onf.ru Маршрутное такси

«На протяжении многих лет муниципальный общественный транспорт в городе отсутствует как само явление», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Баатр Мергульчиев.

По его словам, все пассажирские перевозки осуществляют частники. Являясь на сегодняшний день практически монополистами в этой сфере, они не всегда заботятся о качестве предоставляемых услуг. Зачастую предприниматели сами регулируют свой режим работы. Это приводит к тому, что жители больше часа вынуждены ждать нужную маршрутку, а уехать в час пик становится особенно проблематичным — транспорт переполнен.

Узнать, когда придет следующий автобус, также не предоставляется возможным. Расписания движения транспорта на автобусных остановках общественники не обнаружили.

Оставляет желать лучше и реализация программы «Доступная среда». Выводы «фронтовики» сделали неутешительные — в Элисте нет ни одного пандуса, соответствующего государственным стандартам.

А вот с дорогами и питанием детей дела обстоят гораздо лучше. В частности, реконструкция дорог местного значения на улице Номто Очирова, на которой новое покрытие положили буквально несколько месяцев назад, получила удовлетворительную оценку инспекции, чего не скажешь о дороге на улице Буденного: после ямочного ремонта она оставляет желать лучшего.

Завтраки и обеды в школах ученикам младших классов нравятся. Это показало голосование среди школьников. «Что касается обеспечения бесплатным горячим питанием детей социально незащищенной категории, то мы считаем, органам исполнительной власти здесь есть над чем поработать. Выделяемых денег в сумме 500 рублей недостаточно. Этих денег хватает только на две недели», — отметил член регионального штаба ОНФ Олег Пюрбеев.

Напомним, транспортные проблемы в Элисте существуют не первый год. В городской администрации договор на перевозку пассажиров на сегодняшний день заключен с 230 предпринимателями. Но фактически на линию выезжают лишь 130 машин, передает телеканал «Вести-Калмыкия». А это всего 41% от потребности. Нынешнее количество маршруток не справляется с увеличивающимся пассажиропотоком. Как поясняют сами перевозчики, основная причина — завышенные к ним требованиям. Так, например, согласно новому федеральному закону, который вступил в силу в июле текущего года, у предпринимателей обязательно наличие карты маршрута. За её отсутствие предусмотрено административное наказание. Нерентабельным и соответственно непривлекательным этот, казалось бы, выгодный бизнес делают значительные затраты на оплату медицинского обслуживания, технический осмотр транспортного средства, на получение сертификатов, выплату налогов, лицензий и страховку. Кроме того, возможности обзавестись собственным автопарком у муниципалитета нет. Так как это требует дополнительных финансовых затрат. Объявленные городской администрацией конкурсы на право осуществления пассажирских перевозок на городских автобусных линиях пока не приносят результатов. Что касается больших, вместительных автобусов, то ни частные перевозчики, ни муниципалитет не могут себе их позволить.