Астрахань, 14 ноября, 2016, 07:02 — ИА Регнум. Казаки астраханского окружного казачьего общества не стали менять атамана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 14 ноября, доверие во второй раз было оказано Константину Маркелову. Такое решение казаки со всего региона приняли единогласно на казачьем круге, состоявшемся в актовом зале казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова.

Komarkelov.ru Избрание атамана

По вековым традициям атаман произнес слова присяги, затем его благословил сам Владыка Никон, а председатель совета стариков Геннадий Нетреба три раза ударил атамана нагайкой. Таким образом атаман показывает готовность принимать на себя удары за своих детей-казаков, а также желание нести все тяготы жизни наравне с любым рядовым казаком.

Отметим, что Константин Маркелов стал первым атаманом в истории Астраханского окружного казачьего общества, выбранным на второй срок. И всего лишь второй, когда атаман без нареканий проработал пять лет и не был отправлен в досрочную отставку советом казаков.

Такое доверие казаки оказали Константину Маркелову по результатам работы за пять лет. За этот период количество казачьих обществ увеличилось в 2,5 раза — с семи до 17-ти. Казаки несут государственную службу. Развивается и молодежное казачье движение. Так, к примеру, военно-полевой палаточный лагерь «Георгий Победоносец» из областного уже «дорос» до межрегионального уровня. Началось возрождение казачьих ремесел. По всему региону в школах открылись казачьи классы. С приходом атамана Константина Маркелова началась и традиция казачьих конных походов.

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В 2014 году в селе Началово открылся первый в регионе казачий кадетский корпус имени атамана Бирюкова. Всего за два года работы он стал одним из престижных учебных заведений страны. Появилась и еще одна полюбившаяся астраханцам традиция — доставлять Благодатный Огонь на астраханскую землю из Иерусалима на Пасху.

В планах ближайшую пятилетку у нового-старого атамана — не сбавлять темпов. Константин Маркелов отметил, что обязательно будет продолжена работа с молодежью, тесное взаимодействие церкви и казачества. Кроме того, планируется открытие второго казачьего корпуса. В нем, как отметил атаман, потребность есть.

«Следующий год будет юбилейным. В регионе будет отмечаться 300 лет со дня основания Астраханской Губернии, а казачество будет отмечать 200 лет со дня создания Астраханского казачьего войска. Поэтому одна из задач, которая стоит перед нами — это возрождение Астраханского казачьего войска», — добавил Маркелов.

Напомним, атамана казаки избирают каждые пять лет на Большом казачьем круге.