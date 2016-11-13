Москва, 13 ноября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Причиной внесения экс-посла США Майкла Макфола в российский санкционный список стало намеренное нанесение им ущерба двусторонним отношениям. Об этом 13 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Майкл Макфол

«То, что он начал писать, что его включили за близость Обаме. Мы просто не знали про близость, а вообще к этому не имеет никакого отношения. Речь идёт о целенаправленном ущербе двусторонним отношениям», — сказала представитель МИД.

При этом она подчеркнула, что включение бывшего посла США в санкционный список стало «ответной, зеркальной мерой» российской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе Майкл Макфол в своём аккаунте в Twitter сообщил о том, что не сможет приехать в Россию, так как его включили в санкционный список за хорошие отношения с президентом США Бараком Обамой.

Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в МИД России подтвердили эту информацию. Однако в ведомстве подчеркнули, что Макфол включён в список за «активное участие в разрушении двусторонних отношений».