Венесуэла: оппозиция не намерена мириться с Мадуро
Каракас, 13 ноября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Оппозиционная коалиция — Круглый стол Демократического единства, несмотря на достигнутые в ходе переговоров 12 ноября с.г. соглашения с властью о создании дорожной карты по выходу из кризиса, не намерена отказываться от идеи отставки Николаса Мадуро. Как заявили сегодня лидеры оппозиции, цель переговоров не только совместное преодоление кризиса, но и достижение договоренностей о досрочных выборах президента Венесуэлы либо проведение референдума об импичменте, сообщает La Informacion.
Сегодня, 13 ноября 2016 года, Круглый стол Демократического единства разместил на своем официальном сайте заявление, в котором, в частности, говорится, что цель переговоров с Мадуро — это создание благоприятных условий для восстановления права народа Венесуэлы проголосовать на референдуме об импичменте президента страны.
Кроме этого, оппозиция добилась, в ходе переговоров с властью, решения о переизбрании двух членов Национального избирательного комитета, которые, по мнению противников Николаса Мадуро, саботируют требования о проведении референдума, комментирует En Nuevo Herald.