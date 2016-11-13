Каракас, 13 ноября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Оппозиционная коалиция — Круглый стол Демократического единства, несмотря на достигнутые в ходе переговоров 12 ноября с.г. соглашения с властью о создании дорожной карты по выходу из кризиса, не намерена отказываться от идеи отставки Николаса Мадуро. Как заявили сегодня лидеры оппозиции, цель переговоров не только совместное преодоление кризиса, но и достижение договоренностей о досрочных выборах президента Венесуэлы либо проведение референдума об импичменте, сообщает La Informacion.

Agencia de Noticias ANDES Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Сегодня, 13 ноября 2016 года, Круглый стол Демократического единства разместил на своем официальном сайте заявление, в котором, в частности, говорится, что цель переговоров с Мадуро — это создание благоприятных условий для восстановления права народа Венесуэлы проголосовать на референдуме об импичменте президента страны.

Кроме этого, оппозиция добилась, в ходе переговоров с властью, решения о переизбрании двух членов Национального избирательного комитета, которые, по мнению противников Николаса Мадуро, саботируют требования о проведении референдума, комментирует En Nuevo Herald.