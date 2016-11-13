Вашингтон, 13 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение возвести стену на границе с Мексикой. Соответствующее заявление он сделал 13 ноября в интервью телеканалу CBS.

MabelAmber Стена

Комментируя обещание, данное в ходе предвыборной кампании, Дональд Трамп отметил, что в ряде районов согласится ограничиться установкой пограничных заграждений, но «для некоторых районов будет более уместно возвести стену».

Отметим, что осуществить строительство будущий глава Белого дома намерен на средства мексиканской стороны. В случае отказа Мехико Трамп грозил наложить в США запрет на денежные переводы мексиканских мигрантов на родину.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее президент Мексики Пенья Ньето поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Между Ньето и Трампм состоялся телефонный разговор, который, о словам президента Мексики, был «сердечным, дружелюбным и уважительным».

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