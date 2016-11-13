Кишинёв, 13 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В Молдавии, где 13 ноября проходит второй тур президентских выборов, явка избирателей на участки превысила итоговую явку, зафиксированную в первом туре 30 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центризбиркоме, к 18:15 по местному времени (19:15 мск) явка превысила 50%.

James Cridland Толпа

Наиболее активно голосуют в Кишиневе. Самая низкая явка фиксируется в Кантемирском районе. Активнее, чем в первом туре голосуют жители Гагаузии и граждане Молдавии из Приднестровья (они голосуют на участках, открытых на территории Молдавии), а также представители молдавской диаспоры за рубежом — как в России, так и в странах ЕС.

Отметим, что в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии 30 октября на участки явились 48,95% избирателей (1,43 млн человек). Во второй тур вышли лидер Партии социалистов Игорь Додон, набравший в первом туре 47,98% голосов, и председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, получившая 38,71% голосов избирателей.