Москва, 13 ноября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал повысить акцизы на игристые вина и шампанское, хотя этого не было в планах правительства. Поправку, в соответствии с которой акцизы будут повышены в 2017 году, комитет одобрил на заседании в субботу, 12 ноября.

Didgeman Шампанское

Автором поправки выступил депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров, сообщает РБК. По его предложению, ставка акциза на игристые и шампанские вина с защищённым географическим наименованием будет увеличена на 5 рублей — с 14 до 19 рублей на литр. Ставка для тех же вин, но не защищённых, возрастет на 9 рублей — с 26 до 36 рублей на литр.

Акциз предложено увеличить только в 2017 году, в последующие два года увеличения не предполагается.

В руководстве комитета считают, что такая мера поможет защитить Крым и других отечественных виноградарей, производящих вина с географически защищёнными наименованиями, от «виноматериалов, которые гонят из Турции».

Кроме того, полагают в комитете, поправка заставит региональные власти активизировать работу по защите вин, производимых на их территориях, что потребуется сделать срочно, до конца текущего года. Только в таком случае ставка акциза для местных производителей игристых вин составит 19 рублей, а в противном — 36 рублей. Отмечается, что в настоящее время вин с географически защищёнными наименованиями нет даже в Краснодарском крае.

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