Москва, 13 ноября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Требование к Греции — закрыть порты для российских кораблей — «явно отдает стремлением загнать будущего президента США в глухую комнату с одним только чрезвычайно узким выходом: шаг вправо или влево — стена». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Хочешь-не хочешь, а другого выхода просто нет», — отметил сенатор.

jarmoluk Глухая комната

«Видимо, это и есть демократия по-американски», — сказал парламентарий.

«Мы не знаем, какую внешнюю политику будет проводить Дональд Трамп. Не знаем, внесет ли он в нее какие-либо новеллы или нет, а если внесет, то что это будут за новеллы. Подозреваю, что об этом не имеет понятия и пока еще президент США Барак Обама», — отметил Клинцевич. «Вот бы ему и не делать в ближайшие два с половиной месяца — до 20 января будущего года — никаких резких движений на международной арене, оставив своему преемнику, понятно, что в рамках системы, но определенную свободу выбора. Но нет — все происходит с точностью до наоборот», — заявил он.

Президент США Барак Обама во время визита в Афины потребует от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса — закрыть свои порты для кораблей ВМФ России, проголосовать за новые антироссийские санкции и отменить «незаконное» вето на вступление бывшей югославской республики Македония в НАТО, говорится в статье на сайте militaire.gr.