Калуга, 13 ноября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В девяти районах (Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Козельский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Сухиничский) Калужской области продолжаются восстановительные работы по ликвидации последствий разгула стихии, сообщили 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

40.mchs.gov.ru Восстановительные работы по ликвидации последствий разгула стихии

По данным ведомства, в трех районах области (Бабынинский, Боровский, Дзержинский) введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации аварий привлечено 165 бригад (это более 600 человек и 241 единица техники) оперативно-ремонтного персонала филиала «Калугаэнерго» и бригад энергетиков из соседних регионов. Бороться с последствиями ледяного дождя, налипания мокрого снега на проводах и деревьях энергетикам помогают более полусотни сотрудников МЧС, а также работники Минлесхоза и министерства дорожного хозяйства Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области в связи с неблагоприятными погодными условиями функционирует в режиме «Повышенная готовность».