Москва, 13 ноября, 2016, 16:44 — ИА Регнум.



Ted Флаг Литвы

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О судебном процессе по уголовному делу о событиях

13 января 1991 года, рассматриваемому

Вильнюсским окружным судом Литовской Республики

В Вильнюсском окружном суде Литовской Республики 3 октября 2016 года начался второй этап судебного процесса по уголовному делу о событиях 13 января 1991 года над более чем шестьюдесятью гражданами бывшего СССР. Среди обвиняемых граждане Российской Федерации. Бывший советский офицер, полковник запаса Вооруженных Сил Российской Федерации Ю.Н.Мель, которому предъявлено очное обвинение, почти три года содержится под стражей, несмотря на тяжелое заболевание. Подавляющее большинство обвиняемых по данному делу находится за пределами Литовской Республики, главным образом в Российской Федерации. Их, в частности бывшего Министра обороны СССР Д.Т.Язова, обвиняют заочно. Судебный процесс сводится к обвинениям указанных лиц в «попытке незаконного изменения конституционного строя литовского государства, покушении на его независимость и территориальную целостность», а также в совершении «преступлений против человечности» и «военных преступлений» в ходе трагических событий в городе Вильнюсе 13 января 1991 года, связанных, в частности, со штурмом телевизионной башни, во время которого погибли четырнадцать человек, в их числе советский лейтенант В.В.Шатских, и более ста человек получили ранения.

Позиция Генеральной прокуратуры Литовской Республики по так называемому делу 13 января сводится к тому, что Литва стала жертвой агрессии со стороны Москвы. Подобная позиция абсолютно неприемлема как с правовой, так и с политической точки зрения. События в городе Вильнюсе, участие в которых инкриминируется гражданам бывшего СССР, имели место в тот период, когда Литовская ССР еще не была независимым государством и входила в состав СССР. Процедура выхода республик из состава СССР регулировалась союзным законодательством, в частности Законом СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В силу того обстоятельства, что выход союзной республики из состава СССР не является одномоментным процессом, датой обретения независимости Литовской Республикой следует считать 6 сентября 1991 года — день принятия Постановления Государственного Совета СССР № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики». После принятия данного постановления последовали международное признание Литовской Республики и ее вхождение в ООН.

При этом граждане бывшего СССР обвиняются в преступлениях, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Литовской Республики 2000 года, причем в редакции, вступившей в силу 31 марта 2011 года, в то время как рассматриваемые события имели место 13 января 1991 года. Вместе с тем согласно статье 7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. Аналогичные положения содержатся в статье 11 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и статье 15 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Налицо неприкрытые попытки литовских властей из конъюнктурных соображений и из-за превратно понимаемой ими политической целесообразности нарушить один из основных принципов правосудия — недопустимость придания уголовному закону обратной силы.

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации считают происходящее судилище по так называемому делу 13 января политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека, противоречит нормам международного права и имеет ярко выраженный антироссийский характер. Подобные процессы не только не способствуют восстановлению подлинно дружественной атмосферы взаимодействия между нашими государствами, но и наносят серьезный ущерб долгосрочным интересам российско-литовских отношений.

Депутаты Государственной Думы выражают протест в связи с попытками принятия под видом осуществления правосудия политических решений, так или иначе направленных против Российской Федерации. Фальсифицируя историю, противники развития дружественных отношений добрососедства между народами России и Литвы ведут подготовку почвы для осуждения России на международной арене как наследницы «тоталитарного режима СССР» с расчетом на последующее предъявление материальных и других якобы юридически, а на самом деле политически мотивированных исков.

Депутаты Государственной Думы убеждены, что трагические события, произошедшие в январе 1991 года в городе Вильнюсе, как и другие события, связанные с процессом развала Советского Союза, следует рассматривать, основываясь на общепризнанных нормах права, политической беспристрастности и исторической правде.

Депутаты Государственной Думы заявляют о том, что они и впредь будут оказывать необходимое содействие гражданам Российской Федерации и гражданам других государств, преследуемым по так называемому делу 13 января, в том числе обеспечивать их правовую и информационную поддержку, используя механизмы межпарламентского взаимодействия.