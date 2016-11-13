Москва, 13 ноября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. «Оптимизм должен быть всегда. Но не должно быть эйфории. По той причине, что на выборах мы с вами впервые услышали от кандидата, который стал президентом, что отношения с Россией изменятся в лучшую сторону, что уйдет напряжение, больше будет уважения, (что) Путин — сильный лидер. И это очень важно, что когда человек, который избрался в ходе избирательной кампании, говорит оценочные вещи, связанные с признанием и политики другого государства, и качества лидера другого государства», — сказал Вячеслав Володин в интервью НТВ, которое размещено на сайте телеканала.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам спикера Госдумы, если Трамп начнет реализовывать то, что говорил в ходе избирательной кампании, изменит ситуацию в корне. «Будет ли Трамп следовать своим заявлениям, покажет время, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Мы сейчас видели кандидата Трампа, но давайте посмотрим, каким он будет президентом».