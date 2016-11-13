Красноярск, 13 ноября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Подведены итоги XII Красноярского городского форума «Инициативные красноярцы — родному городу». В брифинге, посвященном подведению итогов форума, приняли участие глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова, модераторы площадок и эксперты.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Подведены итоги XII Красноярского городского форума «Инициативные красноярцы — родному городу»

По словам модератора брифинга, генерального директора Фонда развития Сибири Ольги Карловой, инициатива — это не предложение, обращенное к власти, не наказ ей. «Инициатива — это желание действовать. Необходимо отходить от риторики, которой мы много лет придерживались: «Власть, реализуй то, что мы рассказали». Участники форума сделали главное: перешли на другой язык общения власти и общества, в основе которого — создание условий для реализации инициатив горожан», — отметила она.

Напомним, участниками форума стали инициативные красноярцы, которые реализуют свои идеи, заряжают ими окружающих, создают обновленный, открытый и дружелюбный город — рукотворный Красноярск.

Всего в рамках форума работало девять дискуссионных площадок, на которых эксперты вместе с горожанами обсудили наиболее актуальные и важные направления развития Красноярска. К примеру, объединить жителей и бизнесменов для создания привлекательного облика городских территорий предложили эксперты площадки «Мой двор — моя ответственность».

«Важно, чтобы жители понимали, что дворовая территория — это тоже их дом. Именно поэтому так важны технологии привлечения горожан к обустройству собственных дворов, аналогичных конкурсу «Самый благоустроенный район города», — отметил депутат Красноярского городского Совета депутатов Виталий Дроздов.

Одной из самых многочисленных по количеству экспертов стала площадка, посвященная идеям доступной среды. На ней был представлен комплексный план по обеспечению доступной среды в Красноярске, рассчитанный до 2019 года. Уже сегодня в городе ведется поэтапная работа по созданию безбарьерного городского пространства и осуществляется целый ряд инклюзивных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как отметила модератор площадки директор городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» Зоя Бердникова, благоустраивая пространство для одних категорий, не стоит забывать о других: «К примеру, заниженный бордюр создает проблему для людей с ослабленным зрением, потому что для них он является ориентиром начала проезжей части. Поэтому, создавая в городе доступную среду, важно находить баланс интересов различных групп людей».

В рамках форума был сформулирован целый ряд предложений по таким темам как межнациональное согласие, образование, создание новых городских событий, развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек. Форум этого года отличался желанием красноярцев не просто высказать свое мнение, а предложить конкретную идею и способы ее реализации. Участники форума поддержали предложение главы города Эдхама Акбулатова об учреждении премии «Красноярск рукотворный», обладателем которой сможет стать любой инициативный горожанин.

Подводя предварительные итоги форума, Эдхам Акбулатов поблагодарил модераторов дискуссионных площадок и всех участников, отметив, что главными героями XII Красноярского городского форума стали инициативные горожане: «Мы сегодня не ставим точку. Все предложения, прозвучавшие на площадках форума, лягут в основу дальнейшего развития Красноярска. Потому что в нашем городе огромное количество инициативных людей, чьи идеи, инициативы, стремление реализовать себя и являются главным капиталом нашего города».